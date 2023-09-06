Швейцарія посилює боротьбу з відмиванням грошей: особлива увага до російських громадян

08:52 31 серпня Київ, Україна





Повідомлення про це з'явилося у публікаціях Bloomberg та Financial Times у середу, 30 серпня. Влада Швейцарії представила план боротьби з тіньовими схемами надходження коштів у фінансову систему країни. Незважаючи на його загальну спрямованість на протидію відмиванню грошей, особлива увага приділяється контролю за російськими громадянами, особливо тими, хто намагається обійти санкції.Повідомлення про це з'явилося у публікаціях Bloomberg та Financial Times у середу, 30 серпня.

"Збільшення прозорості має допомогти правоохоронним органам оперативніше та впевненіше визначати реальних власників юридичних структур", - заявили представники уряду Швейцарії.

Ключові положення законопроєкту (що підлягає обговоренню з громадськістю) містить таке:

обов'язок усіх зареєстрованих компаній, довірчих фондів та інших юридичних осіб розкривати інформацію про своїх вигодонабувачів. Ці дані збиратимуться у спеціальному реєстрі;

запровадження вимог до адвокатів, консультантів, бухгалтерів та інших постачальників послуг із боротьби з відмиванням грошей. Вони зобов'язані проводити перевірку клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок та інформувати органи влади про підозрілі випадки;

впровадження заходів для запобігання порушенню санкційних обмежень та обходу санкцій;

зменшення порога для готівкових операцій з дорогоцінними металами із 100 000 франків до 15 000 франків (з $114 000 до $17 100).

До цього моменту Швейцарія залишалася єдиною країною в Європі без реєстру вигодонабувачів. Критики вказують, що ця обставина дає можливість олігархам та злочинцям з різних країн приховувати свої гроші в цій країні, користуючись допомогою місцевих адвокатів та консультантів.