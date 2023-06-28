Швейцарія розширила санкції проти росії: підтримка пакету санкцій ЄС

18:22 28 червня Київ, Україна

У середу, 28 червня, Швейцарія ухвалила рішення про розширення списку обмежень щодо російської федерації. Це рішення було ухвалено на підтримку 11-го пакету санкцій, запропонованого Європейським Союзом.



Про розширення списків санкцій повідомляє урядовий портал Швейцарії. У заяві йдеться, що урядове відомство, відповідальне за санкції, надало Федеральній раді інформацію про нові обмеження щодо росії. Очікується, що Федеральна рада ухвалить остаточне рішення про введення цих обмежень до кінця серпня.



Зміни набудуть чинності сьогодні о 18:00.



Згідно з новими заходами, Швейцарія запроваджує обмеження щодо осіб, які були включені до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу. Ці обмеження стосуються 71 фізичної особи та 33 юридичних осіб та включають фінансові та туристичні обмеження.



До списку потрапили особи, компанії та організації, пов'язані з незаконним перевезенням українських дітей до росії, а також ключові представники російських збройних сил, члени ПВК "Вагнер" та впливові представники ЗМІ.



Активи цих осіб у Швейцарії будуть заблоковані, і про запровадження блокування необхідно повідомити Державний секретаріат з економічних питань. Крім того, цим особам буде заборонено в'їжджати чи проїжджати через територію Швейцарії.

Крім того, Європейський Союз запровадив нові заходи, спрямовані на запобігання обходу санкцій. Федеральна рада була поінформована про ці зміни та графік введення нових заходів на засіданні 28 червня.