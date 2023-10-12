Швейцарія визнає ХАМАС терористичною організацією

14:14 12 жовтня Київ, Україна

Уряд Швейцарії заявив, що підтримує визнання ХАМАС терористичною організацією, що ускладнить збирання та переміщення засобів угруповання через країну. Однак має пройти час, поки рішення офіційно набуде чинності.

Про це пише Bloomberg.



Традиційно нейтральна Швейцарія досі відмовлялася приєднатися до ЄС та США у своїй позиції щодо ХАМАС, намагаючись натомість позиціонувати себе як учасника переговорів у близькосхідних конфліктах. Однак ключовий парламентський комітет закликав виконавчу владу ухвалити це рішення.



У своїй заяві в середу Федеральна рада також заявила, що "рішуче засуджує терористичні акти, вчинені ХАМАСом проти цивільних осіб в Ізраїлі з Сектора Гази, і визнає законне прагнення Ізраїлю до національної оборони та безпеки".



Класифікація терористичної організації завдасть удару по фінансуванню групи, потенційно відрізавши її від банківської системи Швейцарії. На відміну від США, Сполученого Королівства або ЄС, ХАМАС могла відкривати банківські рахунки в Швейцарії.



Однак навіть за підтримки уряду потрібен час, перш ніж Швейцарія офіційно введе в дію своє рішення, розповідає речник МЗС Швейцарії. Уряд призначив робочу групу щодо аналізу та впровадження нового статусу.



Країна не має власного списку терористичних угруповань, посилаючись на класифікацію ООН, яка не містить ХАМАС.



Швейцарія заборонила бойові організації "Ісламська держава" та "Аль-Каїда" законом у 2014 році, що забороняє роботу або збирання грошей для цих груп. Розробка та ухвалення такого закону для ХАМАС вимагатиме схвалення обох палат парламенту і може зайняти кілька років.



Хто такі ХАМАС і чому напали на Ізраїль

Ісламський рух опору (ХАМАС) - палестинський ісламістський рух, політична партія та терористична організація, утворені після початку Першої палестинської інтифади. Україна не визнавала ХАМАС як терористичну організацію



ХАМАС не визнає права Ізраїлю на існування. Мета ХАМАС у короткостроковій перспективі — домогтися відходу Ізраїлю з окупованих 1967 року палестинських територій. У довгостроковій перспективі організація прагне створити ісламську державу на території колишньої підмандатної Палестини до утворення Ізраїлю у 1948 році. Ця організація виступає проти мирних домовленостей.