Швейцарія придбає 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning

20:03 15 вересня Київ, Україна

Парламент Швейцарії схвалив купівлю 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning на суму 5,5 млрд доларів.

Про це повідомляє The Local.Ch.



Зазначається, що минулого року Швейцарія обрала F-35 як свого винищувача наступного покоління. Було навіть заплановано референдум із питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.



Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму через те, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають.