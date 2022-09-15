Швейцарія придбає 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning

Парламент Швейцарії схвалив купівлю 36 винищувачів Lockheed Martin F-35A Lightning на суму 5,5 млрд доларів.
Про це повідомляє The Local.Ch.
Зазначається, що минулого року Швейцарія обрала F-35 як свого винищувача наступного покоління. Було навіть заплановано референдум із питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.
Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму через те, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають.
Зазначається, що минулого року Швейцарія обрала F-35 як свого винищувача наступного покоління. Було навіть заплановано референдум із питанням про доцільність такої дорогої разової покупки, спрямованої на оборону країни.
Пізніше в уряді заявили, що підпишуть контракт до референдуму через те, що після закінчення терміну дії первинної пропозиції літаки подорожчають.
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