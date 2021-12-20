Швейцарія планує ввести паспорти вакцинації до літа

Щоб допомогти людям, які мають щеплення від коронавірусу, вільно пересуватися, влада Швейцарії планує до літа ввести сертифікати про вакцинацію.
Про це повідомляє The Local.
За її словами, документ буде захищений і визнаний на міжнародному рівні. Офіційний Берн також координує роботу над сертифікатом з ЄС.
Поки менше пів мільйона осіб повністю вакциновані в Швейцарії, проте органи охорони здоров'я заявили, що вони хочуть в найближчі місяці запропонувати вакцинуватися всім жителям, які захочуть їх зробити.
Як повідомлялося, в цілому з початку пандемії в Швейцарії з 8,6-мільйонним населенням підтверджені 588 118 випадків коронавірусу, зокрема 10 276 летальних.
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