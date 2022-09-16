Швейцарія скасувала спрощений візовий режим з рф

12:22 16 вересня Київ, Україна

Федеральна рада Швейцарії повністю призупинила спрощений візовий режим з росією, тепер до росіян застосовуватиметься звичайна візова процедура.

Про це повідомляє ТАРС із посиланням на заяву уряду.

«Для громадян росії знову застосовуватиметься звичайна візова процедура. Таким чином Федеральна рада ухвалює те саме рішення, що і Європейський Союз, і тим самим сприяє проведенню єдиної візової політики у всій Європі», - йдеться у повідомленні.

ЄС підтримав повну зупинку угоди про спрощений візовий режим для росіян з 12 вересня. Тепер громадяни росії зіткнуться з більш тривалими та дорогими процедурами отримання віз до ЄС. Проте «студентам, журналістам, дисидентам та представникам громадянського суспільства» росії надаватимуть зручніші умови для видачі віз. У ЄК уточнили, що сьогодні країнам Євросоюзу не рекомендується видавати громадянам росії багаторазові візи з тривалим терміном дії.

З початку війни в Україні деякі країни ЄС припинили видачу віз громадянам росії: до обмежень приєдналися Чехія, Латвія, Литва та Естонія. Данія та Нідерланди припинили видавати короткострокові візи. Фінляндія скоротила видачу туристичних віз росіянам. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що важливо не забирати можливість виїхати з росії у тих, хто «має сміливість протистояти режиму».