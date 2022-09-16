Швейцарія оголосила про зупинення обміну податковою інформацією з Росії

Швейцарія заявила про зупинення обміну податковою інформацією з Росії.
Країна погодилася розпочати обмін лише у 2019 році - до цього швейцарська влада відмовлялася від цього заходу, побоюючись ризиків витоків даних.
Рішення про зупинення ухвалила Федеральна рада.
Як пише Forbes Russia, росія та Швейцарія домовилися розпочати автоматичний обмін податковими відомостями у 2019 році, фактично він розпочався у жовтні того ж року.
Сторони вели переговори з 2017 року. Федеральний департамент фінансів Швейцарії виступав проти передачі даних Росії, посилаючись на високий рівень корупції та слабкий захист персональних даних.
Сторони вели переговори з 2017 року. Федеральний департамент фінансів Швейцарії виступав проти передачі даних Росії, посилаючись на високий рівень корупції та слабкий захист персональних даних.
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