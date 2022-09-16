Швейцарія оголосила про зупинення обміну податковою інформацією з Росії

18:21 16 вересня Київ, Україна

Швейцарія заявила про зупинення обміну податковою інформацією з Росії.



Країна погодилася розпочати обмін лише у 2019 році - до цього швейцарська влада відмовлялася від цього заходу, побоюючись ризиків витоків даних.



Рішення про зупинення ухвалила Федеральна рада.

"На засіданні 16 вересня 2022 року Федеральна рада вирішила тимчасово призупинити обмін податковою інформацією з росією на підставі положення про державну політику Конвенції про адміністративну допомогу у податкових справах", - йдеться у повідомленні.

Як пише Forbes Russia, росія та Швейцарія домовилися розпочати автоматичний обмін податковими відомостями у 2019 році, фактично він розпочався у жовтні того ж року.



Сторони вели переговори з 2017 року. Федеральний департамент фінансів Швейцарії виступав проти передачі даних Росії, посилаючись на високий рівень корупції та слабкий захист персональних даних.