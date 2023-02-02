Швейцарія може допомогти Україні, не порушуючи свого нейтралітету

17:52 02 лютого Київ, Україна

Швейцарія розглядає питання продажу за символічну плату танків Leopard іншим країнам, щоб ті, у свою чергу, могли передати машини Україні.



Про це пише Bloomberg.



Зазначається, що зараз Швейцарія має майже 100 законсервованих танків Leopard, призначених для виведення з озброєння, проте залишаються справними.



Нейтральна країна не може передати танки Україні безпосередньо, проте після того, як рішення про передачу ухвалила Німеччина, Швейцарія почала шукати альтернативи. Йдеться про продаж Leopards за номінальну плату Чехії, Словаччини та Польщі.

"Війна змінила дискусію у Швейцарії. Ми не можемо відмовитися від швейцарського нейтралітету, але нам треба говорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія", — прокоментувала ініціативу представник Вільної демократичної партії Швейцарії Майя Рінікер.

Як зазначає Bloomberg, навіть якщо рішення не буде найближчим часом ухвалено, сам факт відповідної дискусії у Швейцарії історичний, адже ще рік тому "це було б немислимо".



Раніше Швейцарія відхилила апеляцію Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва до України, заявивши, що такий крок порушить швейцарський нейтралітет.