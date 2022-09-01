Швейцарія змінила правила надання соцдопомоги українським біженцям

Влада Швейцарії під час розгляду заявок на отримання соціальної допомоги тепер враховуватиме фінансове становище українських біженців.
Нові зміни узгодила влада кантонів, пише SwissInfo.
На сьогодні трохи більше 60 000 людей з України прибули до Швейцарії та отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.
І у випадку людей, які прибули з України, такі активи, як коштовності, автомобілі, а також банківські активи чи нерухомість у рідній країні не враховуються при розрахунку права на соціальну допомогу.
Ця практика відрізняється від того, як у Швейцарії надають допомогу тимчасово прийнятим людям з інших країн. Досі заможні українці також могли отримувати соціальну допомогу.
Минулого тижня кантональна влада, відповідальна за соціальну допомогу, погодилася посилити правила – з тим, щоб доходи та майно біженця враховувалися незалежно від того, чи отримані вони в Україні, чи Швейцарії.
Це означає, що якщо люди зі статусом S знімають кошти з банківських рахунків в Україні або купують там інші активи, ці кошти мають враховуватися в оцінці їхнього доходу.
Єдиним винятком залишається автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.
Очікується, що нові рекомендації щодо того, як чинити з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби, будуть представлені наприкінці осені.
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