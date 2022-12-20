Швейцарія готується до прийому біженців з України

18:48 20 грудня Київ, Україна

Швейцарська армія надасть Державному секретаріату з міграції додаткові місця та персонал для прийому українських біженців, оскільки кількість приїжджих з України може сягнути 75 тисяч.



Про це повідомляє Schengenvisainfo.



Зазначається, що Федеральна рада Швейцарії заявила про допоміжне розгортання армії до кінця березня 2023 року.

"Державний секретаріат з міграції (SEM) спільно з армією з весни збільшили кількість місць для розміщення більш ніж 9000 осіб та набрали додатковий персонал для догляду та безпеки. Однак необхідні додаткові ресурси, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати розміщення та догляд за тими, хто шукатиме притулок у найближчі місяці", - сказано в повідомленні.

Так, за попередніми оцінками, найближчими місяцями буде потрібно близько 3000 додаткових ліжок. Армія виділить близько 2100 місць для розміщення у приміщеннях своїх шкіл, а за потреби там можна буде розмістити до 2700 людей.



Повідомляється, що з початку 2023 року армія розміщуватиме біженців на військових базах у Фрайбурзі та в Дюбендорфі, а з лютого - на військових базах у Тун та Санкт-Лузістейг. Крім того, міграційні служби матимуть змогу залучити для допомоги до 500 військовослужбовців.