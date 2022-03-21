Швейцарія готова стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою

08:05 20 березня Київ, Україна

Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що його країна готова грати посередницьку роль та організовувати можливі переговори між Москвою та Києвом.

Про це повідомляє швейцарський громадський мовник Radio Télévision Suisse.

"Швейцарія поєднує нейтралітет із гуманітарною традицією. Це невелика країна з твердою відданістю свободі. Вона готова бути посередником за лаштунками або вести переговори", - сказав Іньяціо Кассіс.

Він закликав до негайного відкриття гуманітарних коридорів та висловив сподівання, що Швейцарія зможе допомогти відновити те, що буде зруйновано, коли настане час.

"Ми поважаємо Україну та сподіваємося, що гармати швидко замовкнуть", - сказав він.

Звертаючись до українців, які знайшли притулок у Швейцарії, він сказав: "Ласкаво просимо".



Президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розпочав війну.



Раніше через військові дії РФ в Україні Швейцарія скасувала нейтралітет і запровадила санкції проти Росії. Також країна закрила небо для російських літаків.



