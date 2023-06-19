Шведи відмовляються від продукції Mondelez через фінансування росії

11:41 19 червня Київ, Україна

У Швеції спостерігається розширення бойкоту продукції американського продуктового гіганта Mondelez International, проте великі фінські торгові мережі не вважають за необхідне приєднуватися до цього бойкоту, оскільки продукція Mondelez, доступна в їхніх магазинах, не вироблена в росії, як повідомляє Yle.



Рітейлери Kesko, Lidl і S-ryhmä відзначили, що продукти Mondelez, які у них є, не є російськими.



У той самий час бойкот продукції Mondelez у Швеції продовжує розширюватися.

"До шведського протесту приєднався меблевий гігант Ikea, а також у Фінляндії. Раніше про бойкот оголосили найбільші парки розваг Gröna Lund та Kolmården, судноплавна компанія Stena Line та шведська залізниця SJ. Місто Гетеборг також бере участь у бойкоті та оголосило, що припинить закупівлю кави, плавленого сиру та какао у компанії", - повідомляє Yle.



Mondelez володіє такими відомими брендами, як Marabou, Daim, Toblerone, O'Boy, Philadelphia, Oreo та Belvita. Шведські магазини виключили продукцію цього концерну через його бізнес-практику в росії.



Також наголошується, що у Швеції супермаркети нагадують покупцям, що Mondelez бере участь у фінансуванні військової скарбниці росії.



У магазинах можна зустріти попереджувальні написи такого змісту: "Mondelez, яка володіє брендом Marabou, використовує свої податки для підтримки російської військової скарбниці та агресивної війни проти України. Тому ми виключили їхню продукцію з нашого асортименту".