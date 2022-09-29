Шведи виявили ще одне пошкодження "Північного потоку"

10:17 29 вересня Київ, Україна

Берегова охорона Швеції повідомила, що знайшла ще один витік на додаток до трьох, виявлених раніше на двох нитках газопроводу «Північний потік – 1» та на «Північному потоці – 2».

Про це представники охорони повідомили шведські ЗМІ – газету Svenska Dagbladet та інформаційне агентство ТТ.



Четвертий витік знаходиться на «Північному потоці – 2», неподалік від більшої дірки, знайденої в трубопроводі «Північний потік – 1», що проходить поблизу.

«Два з чотирьох витоків знаходяться у винятковій економічній зоні Швеції», – сказала Svenska Dagbladet представниця Берегової охорони Єнні Ларссен, дві інші – у данській зоні. При цьому всі вони знаходяться за межами територіальних вод будь-якої країни.

У шведській зоні спостерігаються дві області вируючої води діаметром близько 900 та 180 м, за інформацією Берегової охорони.



Аварії на трубопроводах, які багато хто на Заході називають результатом диверсії, змусили європейські країни вжити заходів щодо захисту енергетичної інфраструктури. Так, уряд Норвегії, яка після зупинки поставок з росії стала найбільшим експортером газу до ЄС, виділив війська для захисту нафтогазових родовищ.



Судна військово-морського флоту Німеччини допомагатимуть у розслідуванні того, що трапилося на Північних потоках, повідомило Міністерство оборони країни.