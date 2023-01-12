Шведське суспільство виступає за закриття представництва росії

10:59 12 січня Київ, Україна





"Це гидота і нагадує нам про безперервні злочини проти людяності", - пише Андерс Ведін.



Війна триває вже другий рік, і Європа ще довго не буде такою як раніше. Росія хоче знищити Україну та повільно знищує населення України, нападаючи на житлові будинки, об'єкти охорони здоров'я, школи та інфраструктуру. Давайте подивимося на справжній намір цієї росії.



Швеція має оголосити росію ворожою державою. Ми бачимо все більше свідчень шпигунства та операцій з надання впливу. Настав час звести дипломатичні контакти до мінімальних посольств у столицях. Закрити представництво.



Генеральне консульство росії в Гетеборзі займає цілий квартал, оточений парканом, за яким стежать камери. Типово для недружньої держави. Воно розташоване на площі Святого Зігфріда, де також доречно розвіюються три українські прапори.



Законні консульські обов'язки не є причиною цього великого об'єкта, який, на мою думку, має на меті вороже шпигунство. Це гидота і нагадує нам про злочини проти людяності, що продовжуються. Це не виправдано в умовах жорсткості обмежень та скорочення торгівлі. Потрібно закрити генеральне представництво росії в Гетеборзі і консульство Швеції в росії.





"Чому новий уряд не висуває більш чіткої лінії проти цієї країни-агресора?" - Закінчує свої роздуми питанням автор.



Що передувало: У рейтинговому шведському виданні gp.se опубліковано матеріал, у якому автор закликає закрити російське консульство у Гетеборзі. Редакція «Матриці Свободи» наводить переклад статті."Це гидота і нагадує нам про безперервні злочини проти людяності", - пише Андерс Ведін.Війна триває вже другий рік, і Європа ще довго не буде такою як раніше. Росія хоче знищити Україну та повільно знищує населення України, нападаючи на житлові будинки, об'єкти охорони здоров'я, школи та інфраструктуру. Давайте подивимося на справжній намір цієї росії.Швеція має оголосити росію ворожою державою. Ми бачимо все більше свідчень шпигунства та операцій з надання впливу. Настав час звести дипломатичні контакти до мінімальних посольств у столицях. Закрити представництво.Генеральне консульство росії в Гетеборзі займає цілий квартал, оточений парканом, за яким стежать камери. Типово для недружньої держави. Воно розташоване на площі Святого Зігфріда, де також доречно розвіюються три українські прапори.Законні консульські обов'язки не є причиною цього великого об'єкта, який, на мою думку, має на меті вороже шпигунство. Це гидота і нагадує нам про злочини проти людяності, що продовжуються. Це не виправдано в умовах жорсткості обмежень та скорочення торгівлі. Потрібно закрити генеральне представництво росії в Гетеборзі і консульство Швеції в росії."Чому новий уряд не висуває більш чіткої лінії проти цієї країни-агресора?" - Закінчує свої роздуми питанням автор.Що передувало:

у квітні у Латвії та Естонії закрили представництва росії і вислали їхніх співробітників;

у серпні США вимагали закрити представництво росії у Сан-Франциско;

у жовтні мер фінського міста Турку запропонувала закрити російське дипломатичне відомство;

У грудні активісти Чехії запропонували відключити посольство росії від світла і тепла у відповідь на російські ракетні удари по цивільних об'єктах України.

Враховуючи агресивну риторику кремля та небажання закінчувати війну, тенденція до видворення російських дипломатів та закриття дипустанов продовжиться. Експерти єдині у думці, що вільне перебування в Європі та інших демократичних державах російських чиновників із дипломатичним імунітетом несе пряму загрозу шпигунства та вербування агентів для інформаційного та диверсійного розхитування таких країн.