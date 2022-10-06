Швеція завершила огляд місць вибухів на газопроводах "Північний потік"

17:24 06 жовтня Київ, Україна

Огляд місця події, проведений поліцією безпеки Швеції на газопроводах «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2», завершено. Слідство зміцнило підозри у серйозному саботажі.

Про це йдеться у заяві шведської служби безпеки, оприлюдненій 6 жовтня.

"Після проведення розслідування на місці злочину поліція безпеки може встановити, що на об'єктах Nord Stream 1 і 2 у шведській економічній зоні сталися вибухи, що завдали значних збитків газопроводам. При розслідуванні на місці вибухів було зроблено кілька вилучень. У рамках попереднього розслідування поліція безпеку постійно вживає різних слідчих заходів. Розслідування посилило підозри у грубому саботажі", - йдеться в повідомленні.

Шведські слідчі не вказали на те, як сталися вибухи або хто може бути відповідальним за них. Попереднє розслідування, що триває, має показати, чи може комусь бути пред'явлена підозра, а потім притягнута до кримінальної відповідальності.



Нагадаємо, минулого тижня в економічній зоні Швеції було виявлено два витоку в трубопроводах, що проходять через Балтійське море до Німеччини. Два інші витоки зафіксовані в зоні Данії. Поліція країни проводить розслідування в економічній зоні. Вона відмовилася коментувати висновки Швеції або надавати оновлену інформацію про статус власного розслідування, повідомили журналісти Bloomberg, які звернулися за коментарем до силовиків Данії.