Швеція завершила огляд місць вибухів на газопроводах "Північний потік"

Огляд місця події, проведений поліцією безпеки Швеції на газопроводах «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2», завершено. Слідство зміцнило підозри у серйозному саботажі.
Про це йдеться у заяві шведської служби безпеки, оприлюдненій 6 жовтня.
Шведські слідчі не вказали на те, як сталися вибухи або хто може бути відповідальним за них. Попереднє розслідування, що триває, має показати, чи може комусь бути пред'явлена підозра, а потім притягнута до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, минулого тижня в економічній зоні Швеції було виявлено два витоку в трубопроводах, що проходять через Балтійське море до Німеччини. Два інші витоки зафіксовані в зоні Данії. Поліція країни проводить розслідування в економічній зоні. Вона відмовилася коментувати висновки Швеції або надавати оновлену інформацію про статус власного розслідування, повідомили журналісти Bloomberg, які звернулися за коментарем до силовиків Данії.
Нагадаємо, минулого тижня в економічній зоні Швеції було виявлено два витоку в трубопроводах, що проходять через Балтійське море до Німеччини. Два інші витоки зафіксовані в зоні Данії. Поліція країни проводить розслідування в економічній зоні. Вона відмовилася коментувати висновки Швеції або надавати оновлену інформацію про статус власного розслідування, повідомили журналісти Bloomberg, які звернулися за коментарем до силовиків Данії.
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