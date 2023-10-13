Швеція введе заборону на бензинові та дизельні автомобілі з 2025 року

З 2025 року в центральних районах Швеції запровадять заборону на використання автомобілів, що працюють на бензині та дизелі.
Про це повідомляє Associated Press.
Ларс Стрьомгрен, голова транспортного департаменту Стокгольма, висловив необхідність боротьби зі шкідливими викидами та оголосив про запуск найамбіційнішої екологічної ініціативи у місті.
Ідея полягає у створенні екологічної зони, в якій дозволено рух лише електричним транспортом. Однак буде зроблено винятки для автомобілів екстрених служб та спеціального транспорту для людей з обмеженими можливостями.
На сьогодні багато столиць Європейського Союзу впроваджують обмеження на використання бензинових та дизельних автомобілів, але повна заборона на такий вид транспорту у центрі міста стане унікальною практикою для Стокгольма.
Планується поступове розширення екологічної зони, і рішення про це буде ухвалено у першій половині 2025 року.
Про це повідомляє Associated Press.
Ларс Стрьомгрен, голова транспортного департаменту Стокгольма, висловив необхідність боротьби зі шкідливими викидами та оголосив про запуск найамбіційнішої екологічної ініціативи у місті.
Ідея полягає у створенні екологічної зони, в якій дозволено рух лише електричним транспортом. Однак буде зроблено винятки для автомобілів екстрених служб та спеціального транспорту для людей з обмеженими можливостями.
На сьогодні багато столиць Європейського Союзу впроваджують обмеження на використання бензинових та дизельних автомобілів, але повна заборона на такий вид транспорту у центрі міста стане унікальною практикою для Стокгольма.
Планується поступове розширення екологічної зони, і рішення про це буде ухвалено у першій половині 2025 року.
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