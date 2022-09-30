Швеція відновила експорт зброї до Туреччини

Швеція після подання заявки про вступ до НАТО відновила дозвіл на експорт зброї до Туреччини.
Про це у п'ятницю, 30 вересня, повідомляє Reuters.
Зазначається, що шведська інспекція з експорту стратегічних товарів відновила видачу дозволів на експорт військової техніки та озброєння до Туреччини, скасувавши заборону, яка діяла з 2019 року.
Така зміна політики країни була пов'язана із заявкою Швеції на вступ до НАТО. Експортна інспекція почала видавати дозволи на експорт у третьому кварталі, але не повідомила, які компанії чи продукти знову поставлятимуть до Туреччини. Раніше Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення до Сирії.
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