Швеція посилює патрулювання острова Готланд на тлі напруженості у відносинах із Росією

Шведські військові заявили, що нарощують свою активність на острові Готланд у Балтійському морі на тлі посилення напруженості у відносинах між НАТО та Росією та нещодавнього розгортання російських десантних кораблів у Балтійському морі.
Москва налякала Захід, зосередивши війська біля України, викликавши побоювання, що вона розглядає можливість вторгнення. Москва заперечує будь-які подібні плани, заявляючи, що може розміщувати сили на своїй території на власний розсуд.
Готланд, найбільший острів Швеції, має стратегічне значення і знаходиться приблизно за 330 кілометрів (205 миль) від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту Росії. У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони «земля-повітря».
Генерал-лейтенант Майкл Классон, начальник відділу спільних операцій збройних сил, повідомив, що з четверга війська патрулюють гавань та аеропорт Вісбю, головного міста Готланда.
Швеція не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з Атлантичним альянсом і нарощує свої збройні сили після десятиліть забуття на тлі зростання занепокоєння з приводу російського брязкання зброєю в регіоні Балтійського моря.
«Нещодавні події в галузі безпеки та напруженість на рівні політики безпеки не змінили цю картину, а швидше зміцнили її», — сказав він, додавши, що збройні сили нещодавно відзначили розширення іноземних наступальних можливостей поблизу Швеції.
Москва налякала Захід, зосередивши війська біля України, викликавши побоювання, що вона розглядає можливість вторгнення. Москва заперечує будь-які подібні плани, заявляючи, що може розміщувати сили на своїй території на власний розсуд.
Готланд, найбільший острів Швеції, має стратегічне значення і знаходиться приблизно за 330 кілометрів (205 миль) від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту Росії. У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони «земля-повітря».
Генерал-лейтенант Майкл Классон, начальник відділу спільних операцій збройних сил, повідомив, що з четверга війська патрулюють гавань та аеропорт Вісбю, головного міста Готланда.
Швеція не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з Атлантичним альянсом і нарощує свої збройні сили після десятиліть забуття на тлі зростання занепокоєння з приводу російського брязкання зброєю в регіоні Балтійського моря.
«Нещодавні події в галузі безпеки та напруженість на рівні політики безпеки не змінили цю картину, а швидше зміцнили її», — сказав він, додавши, що збройні сили нещодавно відзначили розширення іноземних наступальних можливостей поблизу Швеції.
Классон сказав, що збройні сили також роблять дії в інших частинах Швеції у відповідь на недавні дії Росії, але відмовився від подальших коментарів.
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