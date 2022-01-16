Швеція посилює патрулювання острова Готланд на тлі напруженості у відносинах із Росією

19:38 14 січень Київ, Україна

Шведські військові заявили, що нарощують свою активність на острові Готланд у Балтійському морі на тлі посилення напруженості у відносинах між НАТО та Росією та нещодавнього розгортання російських десантних кораблів у Балтійському морі.



Москва налякала Захід, зосередивши війська біля України, викликавши побоювання, що вона розглядає можливість вторгнення. Москва заперечує будь-які подібні плани, заявляючи, що може розміщувати сили на своїй території на власний розсуд.



Готланд, найбільший острів Швеції, має стратегічне значення і знаходиться приблизно за 330 кілометрів (205 миль) від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту Росії. У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони «земля-повітря».



Генерал-лейтенант Майкл Классон, начальник відділу спільних операцій збройних сил, повідомив, що з четверга війська патрулюють гавань та аеропорт Вісбю, головного міста Готланда.



Швеція не є членом НАТО, але має тісні зв'язки з Атлантичним альянсом і нарощує свої збройні сили після десятиліть забуття на тлі зростання занепокоєння з приводу російського брязкання зброєю в регіоні Балтійського моря.



«Нещодавні події в галузі безпеки та напруженість на рівні політики безпеки не змінили цю картину, а швидше зміцнили її», — сказав він, додавши, що збройні сили нещодавно відзначили розширення іноземних наступальних можливостей поблизу Швеції.

"... Російські десантні кораблі є прикладом такої наступальної здатності", - сказав він. «Вони пройшли через протоку Великий Бельт (Данія) та продовжили шлях у Балтійське море».

Классон сказав, що збройні сили також роблять дії в інших частинах Швеції у відповідь на недавні дії Росії, але відмовився від подальших коментарів.