15:32 11 серпня Київ, Україна

Швеція стала найбільшим нетто-експортером електроенергії в Європі за підсумками перших шести місяців 2022 року.

Про це свідчать дані аналітичної платформи EnAppSys у четвер, 11 серпня.



Швеція експортувала 16 ТВт-год протягом першого півріччя. При цьому більша частина шведської електроенергії надійшла до Фінляндії (7 ТВт-год) та Данії (4 ТВт-год).



Вказано, що Франція зазвичай займає перше місце в Європі з експорту електроенергії. Але цього року структурні проблеми з її ядерним сектором призвели до того, що Франції довелося отримувати значні обсяги електроенергії з інших країн, і вона стала імпортером.



Другим найбільшим нетто-експортером за цей період була Німеччина – 15,4 ТВт-год, що вдвічі перевищує рівень попереднього півріччя 2021 року. Болгарія на третьому місці з 6,6 ТВт-год.



При цьому Італія залишалася найбільшим нетто-імпортером протягом перших шести місяців 2022 року, отримавши 22 ТВт-год з-за меж країни, з яких 9,6 ТВт-год надійшло зі Швейцарії та 6,7 ТВт-год із Франції.