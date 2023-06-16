Швеція дозволить НАТО базувати війська на своїй території до вступу до Альянсу

Швеція дозволить НАТО базувати війська на території ще до офіційного приєднання до оборонного альянсу.
Про це у п'ятницю, 9 червня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон та міністр оборони Пал Йонсон заявили в авторській статті у щоденній газеті Dagens Nyheter.
Підготовка може містити тимчасову базу іноземної техніки та персоналу на шведській території.
2022 року Швеція подала заявку на вступ до НАТО через вторгнення росії в Україну, нагадує Dagens Nyheter.. Заперечення Туреччини та Угорщини відклали розгляд заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО у Литві наступного місяця. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті особисто.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі