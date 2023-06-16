Швеція дозволить НАТО базувати війська на своїй території до вступу до Альянсу

13:54 09 червня Київ, Україна

Швеція дозволить НАТО базувати війська на території ще до офіційного приєднання до оборонного альянсу.

Про це у п'ятницю, 9 червня, прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон та міністр оборони Пал Йонсон заявили в авторській статті у щоденній газеті Dagens Nyheter.

"Уряд вирішив, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами-членами Альянсу до майбутніх спільних операцій", - заявили чиновники.

Підготовка може містити тимчасову базу іноземної техніки та персоналу на шведській території.

"Це рішення є чітким сигналом для Росії та зміцнює оборону Швеції", - йдеться у заяві.

2022 року Швеція подала заявку на вступ до НАТО через вторгнення росії в Україну, нагадує Dagens Nyheter.. Заперечення Туреччини та Угорщини відклали розгляд заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО у Литві наступного місяця. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті особисто.