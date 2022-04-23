Швеція відкриває в'їзд для українських громадян

12:02 23 липня Київ, Україна

З 26 липня громадяни України зможуть відвідати Швецію, пред'явивши негативний тест на коронавірус або COVID-сертифікат.
 
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.
«Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки набудуть чинності з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
За даними сайту МЗС України, залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або ваучера (COVID certificate).

Зараз Швецією визнаються сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.

В'їзд в країну буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини COVID-19 пройшло 14 днів.

Перелік вакцин, схвалених Швецією:
  • Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • vaccine Janssen, AstraZeneca/SKBio;
  • COVISHIELD (Serum Institute of India);
  • BIBP/Sinopharm і CoronaVac (Sinovac).
ПЛР-тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилося 18 років.