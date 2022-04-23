Швеція відкриває в'їзд для українських громадян

12:02 23 липня Київ, Україна

З 26 липня громадяни України зможуть відвідати Швецію, пред'явивши негативний тест на коронавірус або COVID-сертифікат.

Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.

«Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки набудуть чинності з 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту МЗС України, залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або ваучера (COVID certificate).



Зараз Швецією визнаються сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.



В'їзд в країну буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини COVID-19 пройшло 14 днів.



Перелік вакцин, схвалених Швецією:

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

vaccine Janssen, AstraZeneca/SKBio;

COVISHIELD (Serum Institute of India);

BIBP/Sinopharm і CoronaVac (Sinovac).