Швеція відкриває в'їзд для українських громадян

З 26 липня громадяни України зможуть відвідати Швецію, пред'явивши негативний тест на коронавірус або COVID-сертифікат.
Про це повідомляється на сайті уряду Швеції.
За даними сайту МЗС України, залишається в силі вимога про наявність негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або ваучера (COVID certificate).
Зараз Швецією визнаються сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії або Ватикані.
В'їзд в країну буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини COVID-19 пройшло 14 днів.
Перелік вакцин, схвалених Швецією:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- vaccine Janssen, AstraZeneca/SKBio;
- COVISHIELD (Serum Institute of India);
- BIBP/Sinopharm і CoronaVac (Sinovac).
ПЛР-тест повинен бути зроблений за 48 годин до в'їзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилося 18 років.
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