Швеція відмовилася від російського ядерного палива

Шведська компанія Vattenfall повідомила рішення відмовитися від російського ядерного палива для своїх АЕС, яке виробляє ТВЕЛ (паливний дивізіон «Росатома»). Тепер країна купуватиме продукцію французької Areva чи американської Westinghouse. Таким чином, ТВЕЛ втратила першого зарубіжного покупця свого нового виду палива західного дизайну, виробленого на Новосибірському заводі хімконцентратів.
Влада Фінляндії вирішує долю багатомільярдної ініціативи з будівництва АЕС «Ханхіківі-1». 2 травня міністр економічного розвитку країни Міка Лінтіля заявив, що після подій в Україні не бачить перспектив у російсько-фінського проєкту. Цього ж дня замовник будівництва, фінська Fennovoima розірвала контракт із «Росатомом», якому належить 34% у майбутній АЕС. В іноземній компанії зазначили, що через війну серйозно підвищилися ризики для проєкту.
28 квітня Міністерство економіки Німеччини заборонило "Росатому" купувати 25-відсоткову частку в німецькому заводі Lingen, де виробляється ядерне паливо. До цього про відмову від російських тепловиділяючих збірок ТВЕЛ для атомної електростанції «Темелін» оголосили у Чехії. Під питанням також будівництво та фінансування АЕС «Аккую» у Туреччині.
Влада Фінляндії вирішує долю багатомільярдної ініціативи з будівництва АЕС «Ханхіківі-1». 2 травня міністр економічного розвитку країни Міка Лінтіля заявив, що після подій в Україні не бачить перспектив у російсько-фінського проєкту. Цього ж дня замовник будівництва, фінська Fennovoima розірвала контракт із «Росатомом», якому належить 34% у майбутній АЕС. В іноземній компанії зазначили, що через війну серйозно підвищилися ризики для проєкту.
28 квітня Міністерство економіки Німеччини заборонило "Росатому" купувати 25-відсоткову частку в німецькому заводі Lingen, де виробляється ядерне паливо. До цього про відмову від російських тепловиділяючих збірок ТВЕЛ для атомної електростанції «Темелін» оголосили у Чехії. Під питанням також будівництво та фінансування АЕС «Аккую» у Туреччині.
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