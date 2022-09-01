Швеція направить в Україну новий пакет допомоги

13:28 29 серпня Київ, Україна

Новий пакет допомоги від Швеції буде спрямований як на військову, так і цивільну підтримку.

Про це повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє у понеділок, 29 серпня, Reuters.



Зазначається, що сума військової та цивільної допомоги дорівнює $46,75 млн (500 млн крон).



Деталі про зміст військового пакету не розголошують, але Андерссон зазначила, що він подібний до тих, які країна вже виділяла раніше.



Попередня допомога складалася, зокрема, із протитанкових засобів, обладнання для розмінування та засобів персонального захисту.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки триватиме війна", – запевнила глава уряду Швеції.

Цивільна частина допомоги включатиме закупівлю української пшениці – Швеція передасть її країнам, які мають брак продовольства.