Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги

14:34 06 жовтня Київ, Україна

Швеція передасть Україні новий пакет допомоги, що містить боєприпаси та запасні частини для систем, раніше переданих українським збройним силам.



Про це оголосив міністр оборони Пал Йонсон у п'ятницю, посилаючись на інформацію від агентства Reuters.



Вартість цього пакету військової допомоги оцінюється приблизно в 199 мільйонів доларів. Цей новий пакет допомоги стане вже 14-м, який Швеція направить Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення росії. Таким чином, загальна сума військової допомоги, наданої скандинавською країною, становитиме трохи більше 22 мільярдів шведських крон.



Пал Йонсон також оголосив на пресконференції, що уряд офіційно доручив збройним силам провести аналіз можливості відправки в Україну винищувачів Jas Gripen.