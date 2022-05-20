Швеція може повністю перейти на цифрову валюту

19:14 15 грудня Київ, Україна

Уряд Швеції почав вивчати можливість повної відмови від готівки і переходу країни на цифрову валюту.

Міністр фінансових ринків Пер Болунд сказав, що проєкт переходу на цифрову валюту планується завершити до 2022 року. Справу очолить Ганна Кінберг Батра, колишня голова фінансового комітету Riksbank.

Швеція - одна з перших країн у світі, яка розглядає можливість введення цифрової валюти. Її центральний банк уже запускає пілотний проєкт з Accenture Plc щодо впровадження електронної крони, заснованої на тій же технології блокчейн, яка лежить в основі цифрових валют, таких як біткоїн.

Губернатор Стефан Інгвес заявив в жовтні, що будь-яке рішення про випуск електронної крони необхідно приймати на політичному рівні. З точки зору уряду, Болунд сказав, що "вкрай важливо, щоб ринок цифрових платежів функціонував безпечно і був доступний для всіх".

"Залежно від того, як розроблена цифрова валюта і які технології використовуються, це може мати серйозні наслідки для всієї фінансової системи", - сказав він.

За оцінками Riksbank в жовтні, використання готівки в Швеції впало до найнижчого рівня за всю історію, оскільки пандемія прискорює відхід від банкнот і монет. Згідно з дослідженням банку, менше ніж 10% всіх платежів в Швеції робляться готівкою.

Ще в 2018 році Банк міжнародних розрахунків підрахував, що Швеція є найбільшим безготівковим суспільством в світі, що вимірюється у відсотках від валового внутрішнього продукту.