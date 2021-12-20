Швеція обрала нового прем'єра – ним вперше стала жінка

12:54 24 листопад Київ, Україна

Депутати шведського парламенту проголосували за кандидатуру нового прем'єр-міністра. Вперше в історії країни цю посаду зайняла жінка, пише місцеве видання The Local.



Повідомляється, що парламент затвердив лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон новим прем'єр-міністром Швеції, але офіційно вона прийме повноваження лише після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом цієї п'ятниці.



Слід зазначити, що серед скандинавських країн лише у Швеції до цього не було жінки на посаді прем'єр-міністра. У Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії жінки очолювали уряди.



Андерссон також окреслила політичні пріоритети на майбутнє – повернути демократичний контроль над школами та охороною здоров'я, відмовитися від приватизації сектору соціального забезпечення, лідерство Швеції у сфері боротьби зі зміною клімату.



Згідно з шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри для затвердження потрібно переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури.



Андерссон була за крок від поразки, її врятував один голос. 54-річна глава уряду, яка до цього обіймала посаду міністра фінансів, домовилася з Лівою партією про підвищення пенсій в обмін на її підтримку на голосуванні в парламенті.



Соціал-демократична партія обрала Андерссон своїм головою після того, як колишній прем'єр-міністр Стефан Левен подав у відставку з посади.