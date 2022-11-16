Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні

11:37 16 листопада Київ, Україна

У рамках військової допомоги Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони, але з метою безпеки не може сказати, які саме.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Aftonbladet.

Уряд Швеції у середу надав пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.

Йдеться про пакет 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет містить автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.
 
"Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн", - заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.