Швеція анонсувала новий пакет допомоги Україні

11:37 16 листопада Київ, Україна

У рамках військової допомоги Швеція передасть Україні системи протиповітряної оборони, але з метою безпеки не може сказати, які саме.



Про це заявив на пресконференції міністр оборони країни Пол Йонсон, пише Aftonbladet.



Уряд Швеції у середу надав пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарна, військова та політична підтримка по лінії ЄС.



Йдеться про пакет 720 мільйонів шведських крон від уряду ($60 млн).



Окрім зенітних комплексів, військовий пакет містить автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.