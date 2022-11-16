Штати ввели санкції проти виробників та постачальників іранських БПЛА в рф

10:29 16 листопада Київ, Україна

Мінфін США ввів санкції проти компаній, які виготовляли і постачали іранські безпілотники в рф. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"Сьогодні OFAC Мінфіну США ввело санкції проти: виробників дронів в Ірані - Shahed Aviation Industries Research Center, компаній, що пересилали дрони в росію Success Aviation Services FZC і i Jet Global DMCC, злочинців з ПВК Вагнер, причетних до купівлі та застосування дронів проти України", - зазначила Маркарова.

За словами посла, санкції стосуються всіх причетних: від розробки та виробництва до постачання та використання іранських дронів.