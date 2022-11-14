Штати введуть нові обмеження проти осіб і компаній, які допомагають росії купувати зброю

10:13 14 листопада Київ, Україна





Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.



Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб та 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановане на вечір понеділка. США запровадять нові санкції проти транснаціональної мережі осіб та компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для росії, яка веде війну в Україні.Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, пише Reuters.Єллен повідомила журналістам на полях саміту G20 на Балі, що санкції стосуватимуться 14 осіб та 28 юридичних осіб, у тому числі фінансових посередників, але вона відмовилася надати подробиці. За її словами, оголошення заплановане на вечір понеділка.

"Це частина наших великих зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити військовим зусиллям росії та відмовити їй у необхідному обладнанні через санкції та експортний контроль", - сказала Єллен.

Вона відмовилася надати подробиці щодо того, на які технології будуть направлені санкції з метою припинення російських закупівель.



Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в росії, а Міністерство торгівлі призупинило експорт американських компонентів та американських технологій, що використовувалися в частині військової техніки росії.



Росії вдалося закупити у Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні. Іранські військові організації та галузі вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, і було незрозуміло, чи були якісь санкції пов'язані з цими закупівлями боєприпасів для безпілотників.