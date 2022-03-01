Штати внесли до "чорного списку" 59 компаній Китаю

06:40 04 червень Київ, Україна

59 великих компаній Китаю потрапили в "чорний список" Джозефа Байдена. У цьому списку опинилася і найбільша компанія Піднебесної - Huawei , її керівництво підозрюється в посередницькій шпигунській діяльності в інтересах своєї країни.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.



Документ набуває чинності 2 серпня.

"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.



Мінторг США включив Huawei в "чорний список" ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.