Штати внесли до "чорного списку" 59 компаній Китаю

59 великих компаній Китаю потрапили в "чорний список" Джозефа Байдена. У цьому списку опинилася і найбільша компанія Піднебесної - Huawei, її керівництво підозрюється в посередницькій шпигунській діяльності в інтересах своєї країни.
Про це йдеться в повідомленні Білого дому.
Документ набуває чинності 2 серпня.
Документ набуває чинності 2 серпня.
Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group і China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Мінторг США включив Huawei в "чорний список" ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.
Мінторг США включив Huawei в "чорний список" ще в 2019 році. Таке рішення було прийнято через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.
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