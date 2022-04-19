Штати проведуть екстрену нараду щодо України

09:17 19 квітня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки на вівторок, 19 квітня, скликали нараду для обговорення нового етапу наступу військ рф на східні території України. Про це повідомляє BFMTV, посилаючись на джерела у французькому уряді.

Зазначається, що окрім президента США Джо Байдена ініціатором наради виступив також президент Франції Еммануель Макрон. Питання нового російського наступу обговорюватиметься з лідерами Британії, Німеччини, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

На зустрічі очікується присутність генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської Ради Шарля Мішеля.