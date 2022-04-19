Штати проведуть екстрену нараду щодо України

Сполучені Штати Америки на вівторок, 19 квітня, скликали нараду для обговорення нового етапу наступу військ рф на східні території України. Про це повідомляє BFMTV, посилаючись на джерела у французькому уряді.
Зазначається, що окрім президента США Джо Байдена ініціатором наради виступив також президент Франції Еммануель Макрон. Питання нового російського наступу обговорюватиметься з лідерами Британії, Німеччини, Канади, Італії, Польщі та Румунії.
На зустрічі очікується присутність генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської Ради Шарля Мішеля.
Зазначається, що окрім президента США Джо Байдена ініціатором наради виступив також президент Франції Еммануель Макрон. Питання нового російського наступу обговорюватиметься з лідерами Британії, Німеччини, Канади, Італії, Польщі та Румунії.
На зустрічі очікується присутність генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн та голови Європейської Ради Шарля Мішеля.
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