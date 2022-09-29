Штати планують залучити Індію та Китай для впливу на агресора - Politico

Західні країни посилюють прагнення залучити інші країни до тиску на путіна, що шантажує світ можливістю ядерного удару.
Про це повідомляє Politico.
В адміністрації Байдена та експертних колах вважають, що особливо важливо задіяти Індію та Китай, які росія вважає дружніми.
Представник Держдепу на умовах анонімності розповів виданню, що американські дипломати вже працюють із країнами Тихоокеанського регіону, закликаючи їх тиснути на путіна та переконувати його відмовитися від ідеї про ядерну зброю. Розмови нібито велися з різними країнами - "як союзниками, партнерами, так і навпаки".
Чиновники зі США вважають, що вагомим аргументом для путіна може бути позиція президента Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єра Індії Нарендри Моді.
Повідомляється, що Білий дім стривожений ядерною риторикою в росії, але поки що США не бачили доказів того, що росія справді готує ядерний удар. У розвідці вважають, що після оголошення результатів псевдореферендумів на окупованих територіях України ситуація в цьому плані не зміниться.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі