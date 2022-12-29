Штати планують завадити Ірану передавати дрони росії

07:59 29 грудня Київ, Україна

Уряд Штатів вжив заходів, спрямованих на те, щоб Іран не зміг виробляти та постачати в рф безпілотники для використання у війні в Україні.

Про це у середу, 28 грудня, повідомляє The NYT з посиланням на власні джерела.


За інформацією видання, Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як виявилося, що в безпілотниках знайшли технології країн Заходу, зокрема, й американські.

У NYT зазначають, що американці вже надають українським військовим інформацію про локації, де росіяни готують іранські дрони-камікадзе до запуску. Також компанії США передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях. Такі засоби для боротьби з дронами були включені і до пакетів американської військової допомоги.