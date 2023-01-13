Штати планують нейтралізувати діяльність ПВК Вагнер у всьому світі

08:13 13 січня Київ, Україна

США виконують роботу з нейтралізації діяльності ПВК Вагнер у всьому світі. Про це у четвер, 12 січня, під час переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле, повідомляє AP.

При цьому він зазначив, що ПВК прагне вербувати найманців, зокрема з Сербії та інших країн, і "цього не можна допустити".
 
"Я не знаю, чи є побоювання у Сербії, ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК Вагнера активна, щоб покласти край її діяльності", - підкреслив радник Держдепу.

Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти росії.
 
"Ми вважаємо, що країни мають підписатися під санкціями у зв'язку з тим, що дії росії мають бути не лише засуджені, а й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні дати зрозуміти, що така поведінка неприйнятна", – додав він.