Штати планують нейтралізувати діяльність ПВК Вагнер у всьому світі

США виконують роботу з нейтралізації діяльності ПВК Вагнер у всьому світі. Про це у четвер, 12 січня, під час переговорів із президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді заявив радник Держдепартаменту США Дерек Чолле, повідомляє AP.
При цьому він зазначив, що ПВК прагне вербувати найманців, зокрема з Сербії та інших країн, і "цього не можна допустити".
При цьому він зазначив, що ПВК прагне вербувати найманців, зокрема з Сербії та інших країн, і "цього не можна допустити".
Чолле також закликав Сербію запровадити санкції проти росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі