Штати планують нейтралізувати діяльність ПВК Вагнер у всьому світі

"Я не знаю, чи є побоювання у Сербії, ми говорили про наші побоювання, і ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з урядом тут, у Белграді, та в інших місцях, де ПВК Вагнера активна, щоб покласти край її діяльності", - підкреслив радник Держдепу.