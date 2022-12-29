Штати схвалили потенційний продаж Тайваню зброї на 180 млн доларів

Сполучені Штати Америки схвалили потенційний продаж Тайваню озброєння вартістю 180 млн доларів.
Про це оголосив Держдеп США.
Адміністрація повідомила Конгресу про те, що дає згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння, зокрема, систем замінування, через Офіс економічного і культурного представництва Тайваню, який де-факто виконує функції посольства.
У комюніке зазначили, що підтримка модернізації та підвищення обороноздатності армії Тайваню слугуватиме національним економічним інтересам та інтересам безпеки США.
Нещодавно США започаткували програму модернізації Збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії.
У вересні адміністрація Байдена затвердила продаж Тайваню зброї на 1,1 млрд доларів, що є найбільшим пакетом за час каденції Байдена. У пакет увійшли, серед іншого, близько сотні ракет повітря-повітря та близько 60 протикорабельних ракет.
Про це оголосив Держдеп США.
Адміністрація повідомила Конгресу про те, що дає згоду на можливий подальший продаж Тайваню різного озброєння, зокрема, систем замінування, через Офіс економічного і культурного представництва Тайваню, який де-факто виконує функції посольства.
У комюніке зазначили, що підтримка модернізації та підвищення обороноздатності армії Тайваню слугуватиме національним економічним інтересам та інтересам безпеки США.
Нещодавно США започаткували програму модернізації Збройних сил Тайваню, щоб допомогти йому стримати Китай від можливої агресії.
У вересні адміністрація Байдена затвердила продаж Тайваню зброї на 1,1 млрд доларів, що є найбільшим пакетом за час каденції Байдена. У пакет увійшли, серед іншого, близько сотні ракет повітря-повітря та близько 60 протикорабельних ракет.
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