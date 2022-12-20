Штати звинувачують ООН у небажанні вести розслідування щодо іранських дронів

Сполучені Штати Америки звинуватили генсека ООН у тому, що під тиском росії він не відправив експертів в Україну для перевірки використовуваних рф безпілотників.
Про це 20 грудня повідомило агентство Reuters.
Як відомо, Великобританія, Франція, Німеччина, США та Україна вважають, що постачання безпілотників іранського виробництва до рф порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном.
При цьому росія заперечує, що її сили використовують іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що представники ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування.
При цьому росія заперечує, що її сили використовують іранські безпілотники в Україні, і стверджує, що представники ООН не мають мандату на поїздку до Києва для розслідування.
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