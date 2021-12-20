Штати готують відповідь на російські випробування протисупутникової зброї

08:08 16 листопад Київ, Україна

Протисупутникова зброя, що розробляється в Росії, і її подальше випробування без погодження з відповідними міжнародними органами становить загрозу не тільки Сполученим Штатам, але й безпеці інших країн, а також Міжнародній космічній станції (МКС). У зв'язку з цим США та країни-союзники мають намір виробити спільну відповідь на протиправні та загрозливі дії Росії в космосі.



Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«З вини Росії в космосі утворилося сміття, яке загрожуватиме не тільки супутникам та іншим космічним об'єктам, а й економічним та науковим інтересам усіх країн на кілька десятиліть уперед», - підсумував Блінкен.

Зазначимо, у ході випробування протисупутникових технологій з вини Росії до космічного простору потрапило понад 1 500 уламків космічного сміття, що ставить під загрозу довгострокову стабільність у космосі.



Американські експерти у сфері освоєння космосу стверджують, що Росія не попередила США про проведення випробувань.



Зазначимо, напередодні екіпаж МКС сховався в кораблях "Союз" і Crew Dragon через загрозу зіткнення з космічним сміттям. При цьому в NASA зазначали, що ризик зіткнення "дуже малий".