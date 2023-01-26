Штати тиснуть на Туреччину через використання рф літаків американського виробництва

Американські чиновники чинять тиск на Туреччину, щоб припинити польоти російських авіакомпаній на літаках американського виробництва в країну та з неї.
Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal від чиновників, знайомих із переговорами.
Минулого місяця високопосадовці США попередили, що туркам загрожує тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправка та постачання запчастин американським літакам, що літають у росію та білорусь, порушуючи введений минулого року експортний контроль.
Заступниця міністра торгівлі США Теа Розман Кендлер передала це повідомлення турецьким чиновникам під час грудневого візиту до Туреччини, повідомили джерела в урядових колах.
Попередження Туреччини є ключовим тестом на те, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції росії у довгостроковій перспективі, чи зможе москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, підкреслює видання.
Адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє росії використовувати літаки американського виробництва у лютому минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виробленим у США, або тим, що містять понад 25% американських деталей, літати до росії чи білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.
Російські авіакомпанії продовжують літати літаками Boeing Co. всупереч зусиллям США та Європейського Союзу, які обмежують доступ російських літаків до західного неба.
Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal від чиновників, знайомих із переговорами.
Минулого місяця високопосадовці США попередили, що туркам загрожує тюремне ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправка та постачання запчастин американським літакам, що літають у росію та білорусь, порушуючи введений минулого року експортний контроль.
Заступниця міністра торгівлі США Теа Розман Кендлер передала це повідомлення турецьким чиновникам під час грудневого візиту до Туреччини, повідомили джерела в урядових колах.
Попередження Туреччини є ключовим тестом на те, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції росії у довгостроковій перспективі, чи зможе москва знайти спосіб продовжити економічну діяльність за допомогою третіх країн, підкреслює видання.
Адміністрація Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє росії використовувати літаки американського виробництва у лютому минулого року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виробленим у США, або тим, що містять понад 25% американських деталей, літати до росії чи білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.
Російські авіакомпанії продовжують літати літаками Boeing Co. всупереч зусиллям США та Європейського Союзу, які обмежують доступ російських літаків до західного неба.
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