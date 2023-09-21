Штайнмаєр заявив, що Німеччина досягла "ліміту" міграції

11:13 21 вересня Київ, Україна

Німеччина постає перед труднощами прийому більшої кількості мігрантів. Слід посилити прикордонний контроль та "справедливо розподіляти" мігрантів у рамках ЄС.



Про це заявив президент Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Німеччина, як і Італія, знаходиться на межі своїх можливостей", - сказав Штайнмаєр, додавши, що його країна отримала третину всіх запитів ЄС про притулок у першій половині 2023 року.

Він закликав до "справедливого міграційного розподілу" у Європі. На думку президента Німеччини, щоб обмежити кількість людей, які приїжджають до Європи, необхідні "сильніший контроль і нагляд на зовнішніх кордонах".



Як пише Deutsche Welle, у Німеччині знову розгорілися дебати щодо "ліміту міграції". Декілька німецьких політиків нещодавно запропонували обмежити річну кількість мігрантів та шукачів притулку.



Лідер консервативної опозиції Фрідріх Мерц заявив, що цю кількість варто встановити на рівні 200 тисяч мігрантів на рік. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відхилила таке обмеження.



За офіційними даними, 2023 року Німеччина отримала близько 175 тисяч запитів на надання притулку без урахування українців. Німеччина прийняла понад 1 мільйон біженців з України, які проходять спеціальну процедуру надання притулку, яку ЄС запровадив на тлі агресії росії.



Тим часом уряд Німеччини прагне залучити мігрантів, щоб заповнити близько 2 мільйонів робочих місць. У червні законодавці проголосували за реформування закону про імміграцію кваліфікованої роботи.