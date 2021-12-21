Штаб Тіхановском закликав до загального страйку



З відеозверненням виступила керівниця штабу Марія Мороз, яка виїхала в Литву разом з Тіхановском через переслідування.



Мороз закликала громадян показати владі, що повернення назад не буде.

«Ми закликаємо всі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку з вимогою відставки Олександра Лукашенка [...]. Нам потрібно зробити наступний крок: допомогти нинішньої влади усвідомити, що повернення назад не буде. Для них зрозумілий тільки мову сили і конкретного економічного збитку. Нам доведеться показати, що ми готові нанести їм його », - сказала вона.