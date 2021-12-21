Штаб Тіхановском закликав до загального страйку

20:29 17 серпень Київ, Україна

З метою "нанесення економічних збитків" режиму Лукашенка, штаб Тіхановском закликає громадян Білорусі організувати загальний страйк.

З відеозверненням виступила керівниця штабу Марія Мороз, яка виїхала в Литву разом з Тіхановском через переслідування.

Мороз закликала громадян показати владі, що повернення назад не буде.
«Ми закликаємо всі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку з вимогою відставки Олександра Лукашенка [...]. Нам потрібно зробити наступний крок: допомогти нинішньої влади усвідомити, що повернення назад не буде. Для них зрозумілий тільки мову сили і конкретного економічного збитку. Нам доведеться показати, що ми готові нанести їм його », - сказала вона.
Мороз заявила, що люди не повинні оплачувати провладні мітинги і ОМОН. Вона закликала не бояться і додала, що для тих, хто збирається страйкувати відкриті фонди порятунку, які допоможуть фінансами.