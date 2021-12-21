Штаб Тіхановском закликав до загального страйку

З метою "нанесення економічних збитків" режиму Лукашенка, штаб Тіхановском закликає громадян Білорусі організувати загальний страйк.
З відеозверненням виступила керівниця штабу Марія Мороз, яка виїхала в Литву разом з Тіхановском через переслідування.
Мороз закликала громадян показати владі, що повернення назад не буде.
Мороз заявила, що люди не повинні оплачувати провладні мітинги і ОМОН. Вона закликала не бояться і додала, що для тих, хто збирається страйкувати відкриті фонди порятунку, які допоможуть фінансами.
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