Шрі-Ланка: на берег викинулися 120 чорних дельфінів

07:04 04 листопада Київ, Україна

За 25 кілометрів від столиці Шрі-Ланки зафіксований наймасштабніший за всю історію країни викид на берег дельфінів (гринд).

Рятувальники повідомили про 120 особин, двох тварин не вдалося врятувати. За допомогою військово-морського флоту і волонтерів, всіх тих дельфінів, які вижили, вдалося повернути в океан. "Ми використовували наше невелике патрульне судно, щоб одного за іншим витягувати дельфінів назад на глибину. На жаль, два кити загинули від травм, отриманих при викиді на берег", - зазначила офіційна представниця військово-морських сил країни Індіка де Сілва. Рятувальна операція тривала всю ніч. Щоб затягнути дельфінів на глибину, використовували прибережне патрульне судно.

Причини цього явища залишаються невідомими, хоча вчені вивчають його десятки років. Найпопулярнішою залишається теорія, за якою тварини масово викидаються на берег слідом за родичем, якщо той видав сигнал лиха.

Довідка. Гринда (чорний дельфін) - це різновид океанічних дельфінів, які виростають до 7 метрів в довжину і можуть важити до 3 тонн.