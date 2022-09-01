12:45 12 серпня Київ, Україна





Один із головних лобістів кремля в Європі подав до суду з метою повернути офіс та колишні привілеї. І це при тому, що він не потрапив під санкції за очевидний корупційний зв'язок із вищим керівництвом росії. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав до суду на Бундестаг , вимагаючи відновити відібрані привілеї після відставки.Один із головних лобістів кремля в Європі подав до суду з метою повернути офіс та колишні привілеї. І це при тому, що він не потрапив під санкції за очевидний корупційний зв'язок із вищим керівництвом росії.

Про це пише Welt.



У травні німецький парламент позбавив Шредера офісу та співробітників у Бундестазі, які оплачуються коштом федерального бюджету. При цьому політику зберегли пенсію та право користуватися особистою охороною.



Формальною причиною рішення називалося те, що колишній канцлер не використовує доступні йому приміщення та ставки співробітників. Однак, як писали ЗМІ, насправді депутати Бундестагу були незадоволені тісними зв'язками Шредера з росією, звинувачуючи його у завданні шкоди репутації Німеччини на міжнародній арені.



Адвокати колишнього канцлера вважають рішення про позбавлення його особливих привілеїв незаконним.