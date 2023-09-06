Шольц розкритикував тих, хто виступає проти постачання зброї Україні

09:04 19 серпня Київ, Україна

На жаль, не всі у Німеччині готові йти на жертви, допомагаючи Україні зброєю. Такі настрої особливо підтримує ультраправа партія АдН. Як повідомляють агентства DPA та DW, під час виступу на передвиборчому мітингу в Мюнхені канцлер Олаф Шольц різко відреагував на спроби прихильників партії АдН зірвати мітинг. Вони зокрема вимагали припинити допомогу Україні.

"Говорити українцям, що вони просто мають дозволити захопити свою країну, - не має нічого спільного з пацифізмом. Ті, хто прийшов на площу як "голуби миру", - насправді "грішні ангели з пекла", які захищають розпалювача війни володимира путіна", - заявив Шольц.

Він назвав правильним той факт, що Німеччина з низкою інших держав підтримує Україну проти імперіалістичного нападу.

"Це також передбачає те, що ми поставляємо зброю", - додав канцлер і наголосив, що в той самий час держави НАТО роблять все, щоб не допустити прямої ескалації з росією.

Виступ Шольца пов'язаний із майбутніми виборами у федеральній землі Баварія, які пройдуть через шість тижнів. Його Соціал-демократична партія має 9-11% підтримки, яку пов'язують насамперед із невдалою політикою федерального уряду.

Нагадаємо, що Шольц досі не визначився із питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.