Шольц розкритикував тих, хто виступає проти постачання зброї Україні

На жаль, не всі у Німеччині готові йти на жертви, допомагаючи Україні зброєю. Такі настрої особливо підтримує ультраправа партія АдН. Як повідомляють агентства DPA та DW, під час виступу на передвиборчому мітингу в Мюнхені канцлер Олаф Шольц різко відреагував на спроби прихильників партії АдН зірвати мітинг. Вони зокрема вимагали припинити допомогу Україні.
Він назвав правильним той факт, що Німеччина з низкою інших держав підтримує Україну проти імперіалістичного нападу.
Виступ Шольца пов'язаний із майбутніми виборами у федеральній землі Баварія, які пройдуть через шість тижнів. Його Соціал-демократична партія має 9-11% підтримки, яку пов'язують насамперед із невдалою політикою федерального уряду.
Нагадаємо, що Шольц досі не визначився із питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.
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