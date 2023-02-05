Шольц відповів на слова путіна про загрозу німецьких танків Росії

Президент Росії Володимир Путін своїми словами про те, що "знову німецькі танки загрожують росії" намагається виправдати війну. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Bild.
Шольц зазначив, що ці слова путін є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент Росії використовує для виправдання війни в Україні.
Водночас, Шольц упевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.
Нагадаємо, раніше путін заявив: "неймовірно, але факт: нам знову загрожують німецькими танками - Leopard, - на борту яких хрести".
Як повідомлялося, у першій хвилі допомоги від західних союзників Україна отримає до 140 сучасних танків. Такий прогноз озвучив голова МЗС Дмитро Кулєба.
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