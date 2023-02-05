Шольц відповів на слова путіна про загрозу німецьких танків Росії

09:15 05 лютого Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін своїми словами про те, що "знову німецькі танки загрожують росії" намагається виправдати війну. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Bild.

Шольц зазначив, що ці слова путін є частиною "серії незрозумілих історичних порівнянь", які президент Росії використовує для виправдання війни в Україні.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", – заявив він.

Водночас, Шольц упевнений, що надання західних танків не призведе до ескалації війни.

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед із Америкою", - сказав Шольц, додавши, що цей підхід запобігає ескалації війни.

Нагадаємо, раніше путін заявив: "неймовірно, але факт: нам знову загрожують німецькими танками - Leopard, - на борту яких хрести".

Як повідомлялося, у першій хвилі допомоги від західних союзників Україна отримає до 140 сучасних танків. Такий прогноз озвучив голова МЗС Дмитро Кулєба.