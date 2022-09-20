Шольц і Рютте обговорили військову допомогу Україні

09:11 20 вересня Київ, Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели телефонну розмову у понеділок, 19 вересня.

Глави урядів обговорили подальшу військову підтримку України у війні з росією. Про це повідомив Рютте у своєму Twitter-акаунті.

"Ми вітаємо останні воєнні успіхи України. Вони показують, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжуватимемо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьке військове співробітництво з питань війни в Україні", - підкреслив нідерландський чиновник.

Він додав, що також обговорили із Шольцом заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.



Рютте раніше заявив, що Нідерланди і надалі продовжать підтримувати Україну у війні з росією.