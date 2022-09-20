Шольц і Рютте обговорили військову допомогу Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте провели телефонну розмову у понеділок, 19 вересня.
Глави урядів обговорили подальшу військову підтримку України у війні з росією. Про це повідомив Рютте у своєму Twitter-акаунті.
Він додав, що також обговорили із Шольцом заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.
Рютте раніше заявив, що Нідерланди і надалі продовжать підтримувати Україну у війні з росією.
Рютте раніше заявив, що Нідерланди і надалі продовжать підтримувати Україну у війні з росією.
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