Шольц: Німеччина відкрита для посилення військ у країнах Балтії

07:23 07 лютий Київ, Україна

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова направити додаткові війська в країни Балтії.



"Ми... готові зробити все необхідне для посилення присутності Німеччини в операціях НАТО в країнах Балтії", - сказав Шольц.



Німеччина очолює операцію НАТО у Литві та має там близько 500 солдатів.



На запитання, чи можна узгодити підкріплення на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у середині лютого, Шольц сказав: «Ми готові ухвалити рішення».



Міністр оборони Крістін Ламбрехт раніше заявила в інтерв'ю медіагрупі Funke, що Німеччина готова посилити свою присутність у Литві.



"В принципі, війська... доступні для посилення, і ми зараз ведемо переговори з Литвою про те, що саме буде корисно", - сказала Ламбрехт.



Ця обіцянка прозвучала на тлі зростання побоювань, що Росія може готуватися до вторгнення в Україну, а Захід звинувачує президента Володимира Путіна в зосередженні на кордоні понад 100 000 військовослужбовців.



Росія заперечує свої плани вторгнення, але вимагає від Заходу широких гарантій безпеки, зокрема, заборони Україні вступати до НАТО.



Оскільки Шольц стикається зі зростаючою критикою явно двоїстої позиції Німеччини щодо кризи, він вирушить до Вашингтона на свою першу зустріч із президентом США Джо Байденом у понеділок.



Він також зустрінеться з лідерами країн Балтії у Берліні цього тижня та відвідає Україну та Росію наприкінці цього місяця.



Шольц, який у грудні змінив Ангелу Меркель, у неділю зміцнив свою позицію у питанні відмови Німеччини відправити зброю Україні.



"Уряд Німеччини протягом багатьох років мав чіткий курс, що ми не поставляємо зброю в кризові зони і що ми також не поставляємо летальну зброю в Україну", - сказав він.



Проте, в умовах нинішньої кризи йдеться про «запобігання війні в Європі», сказав він.



Він також підтвердив, що Німеччина готова загальмувати спірний газопровід «Північний потік — 2» з Росії до Німеччини, якщо Москва все ж таки вторгнеться в Україну.



"Ми розглянули всі заходи, і нічого не виключено", - сказав він.



На запитання, чи вважає Вашингтон Німеччину "найслабшою ланкою" в НАТО, він відповів: "Це помилкове враження, яке не превалює і у Вашингтоні".