Шокуючі кадри удару Азербайджану по піхоті Вірменії
20:55 30 вересень Київ, Україна
Міноборони Азербайджану показало докази знищення піхоти та бойової техніки Вірменії на лінії боїв за Нагірний Карабах.
"2-ий батальйон 7-го гірськострілкового полку 10-ї гірськострілецької дивізії 1-ої загальновійськової армії Вірменії, що піддався обстрілу наших військ, зазнав великих втрат і в терміновому порядку звернувся безпосередньо до командування за допомогою. Резервні сили, що прибували на допомогу, були виявлені і знищені нашими підрозділами", - сказано в повідомленні Міністерства оборони.
Увага, шокуючі кадри.
З іншого боку, були знищені 1 реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Ураган", 1 зенітно-ракетний комплекс "ОСА", 3 РСЗВ БМ-21 "Град", 1 бойова машина піхоти і 2 гармати-гаубиці Д-20 Вірменії.
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