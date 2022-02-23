Шокуючі кадри удару Азербайджану по піхоті Вірменії

"2-ий батальйон 7-го гірськострілкового полку 10-ї гірськострілецької дивізії 1-ої загальновійськової армії Вірменії, що піддався обстрілу наших військ, зазнав великих втрат і в терміновому порядку звернувся безпосередньо до командування за допомогою. Резервні сили, що прибували на допомогу, були виявлені і знищені нашими підрозділами", - сказано в повідомленні Міністерства оборони.