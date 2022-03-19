Шойгу попросив міністра культури «виключити Зеленського та Роднянського із культурного порядку денного РФ»

18:17 17 березня Київ, Україна

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає припинити в Росії покази фільмів за участю президента України Володимира Зеленського, а також реалізацію творчих проєктів продюсера та режисера Олександра Роднянського.



Шойгу повідомив про це у листі на ім'я міністра культури РФ Ольги Любимової.



Міністр оборони заявив у листі, що в рамках проведення так званої "спеціальної військової операції" реалізуються заходи щодо формування позитивної громадської думки на підтримку керівництва країни та дій Збройних сил РФ».

Водночас, йдеться у повідомленні, «у культурному секторі російського медіапростору продовжуються покази фільмів та телепередач за участю В.О. Зеленського, а також реалізація творчих проєктів великого українського медіаменеджера О.Є. Роднянського».

"Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, прийнятих керівництвом країни та Міноборони Росії", - сказано в листі. У зв’язку з цим Сергій Шойгу попросив «опрацювати питання про виключення В.О. Зеленського та О.Є. Роднянського з культурного порядку денного Російської Федерації».

Олександр Роднянський сказав, що нічого не знає про це. «Якщо ця інформація підтвердиться, на моїй діяльності це ніяк не позначиться. Я за жодних обставин не збираюся користуватися грошима російської держави», - сказав він.



Міністерство культури РФ і міністерство оборони РФ поки що не коментували те, що сталося. Володимир Зеленський також поки що не висловлювався про це.

Раніше Олександр Роднянський, Євген Циганов, Веніамін Смєхов та інші російські кінематографісти виступили проти війни з Україною.