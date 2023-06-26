Шойгу показали публіці після заколоту пригожина

Міноборони росії випустило відео зі своїм главою, показуючи народу - шойгу живий і працює над виконанням цілей і завдань "спецоперації".
Кадри змонтовані на коліні, все, що можна зрозуміти за ними: пригожин свого не отримав. Відставка не відбулася. Однак наявність живого шойгу
на кадрах не гарантує нічого, перестановку у відомстві можуть зробити в будь-який час.
Як повідомили у військовому відомстві, шойгу «перевірив передовий пункт управління» одного з об'єднань Західного угруповання військ в Україні.
При цьому шойгу не зробив жодних заяв щодо заколоту пригожина. І 15 загиблих льотчиків при втраті авіації міноборони росії під час заколоту найманців залишилися непоміченими.
Однак, як зазначає низка російських телеграм-каналів, поїздка шойгу до угрупування військ «Захід» відбулася «ще до початку смути», а міноборони виклало «консерву».
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