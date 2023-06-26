Шойгу показали публіці після заколоту пригожина

09:31 26 червня Київ, Україна

Міноборони росії випустило відео зі своїм главою, показуючи народу - шойгу живий і працює над виконанням цілей і завдань "спецоперації".

Кадри змонтовані на коліні, все, що можна зрозуміти за ними: пригожин свого не отримав. Відставка не відбулася. Однак наявність живого шойгу

на кадрах не гарантує нічого, перестановку у відомстві можуть зробити в будь-який час.

Як повідомили у військовому відомстві, шойгу «перевірив передовий пункт управління» одного з об'єднань Західного угруповання військ в Україні.

"На місці він заслухав доповідь командувача угрупуванням генерал-полковника Євгена Никифорова про "поточну обстановку та виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках". Шойгу розпорядився «продовжувати активне ведення розвідки для завчасного розкриття планів противника та припинення їхньої реалізації», а також «звернув особливу увагу на організацію всебічного забезпечення військ»", - йдеться у повідомленні.

При цьому шойгу не зробив жодних заяв щодо заколоту пригожина. І 15 загиблих льотчиків при втраті авіації міноборони росії під час заколоту найманців залишилися непоміченими.

Однак, як зазначає низка російських телеграм-каналів, поїздка шойгу до угрупування військ «Захід» відбулася «ще до початку смути», а міноборони виклало «консерву».