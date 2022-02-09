Школи Південної Індії закриваються через протести проти заборони хіджабу

Влада наказала школам і коледжам на півдні Індії закритися на три дні через зростання протестів проти заборони носіння хіджабу.
Під час однієї з демонстрацій поліціянти застосували сльозогінний газ, щоби розігнати протестувальників на території державної школи. Агентство France-Presse повідомило, що в школах прилеглих міст південноіндійського штату Карнатака було помічено більше, ніж зазвичай поліціянтів.
Під час однієї з демонстрацій поліціянти застосували сльозогінний газ, щоби розігнати протестувальників на території державної школи. Агентство France-Presse повідомило, що в школах прилеглих міст південноіндійського штату Карнатака було помічено більше, ніж зазвичай поліціянтів.
Студентам-мусульманам у штаті Карнатака заборонили носити хіджаб та входити до класу в ньому. За повідомленням служби новин «Аль-Джазіра», з 31 грудня студенти коледжу Удупі, які носять хіджаби, були відзначені як відсутні, незважаючи на їхні спроби відвідувати заняття.
Перші студентські протести розпочалися у коледжі Удупі, середній школі для дівчаток у районі Удупі штату Карнатака. За повідомленням Associated Press, у міру того, як все більше шкіл почали забороняти носіння хіджабу, учні подали петиції до судів штатів, стверджуючи, що їхні релігійні права обмежені. У вівторок Вищий Суд штату Карнатака розпочав розгляд однієї з цих петицій, але відклав розгляд перед ухваленням рішення.
Перші студентські протести розпочалися у коледжі Удупі, середній школі для дівчаток у районі Удупі штату Карнатака. За повідомленням Associated Press, у міру того, як все більше шкіл почали забороняти носіння хіджабу, учні подали петиції до судів штатів, стверджуючи, що їхні релігійні права обмежені. У вівторок Вищий Суд штату Карнатака розпочав розгляд однієї з цих петицій, але відклав розгляд перед ухваленням рішення.
У відповідь на протести мусульман деякі студенти-індуїсти почали носити шалі шафранового кольору, символ індуїстських націоналістичних груп, заявляючи, що протести заважають їхньому навчанню.
У понеділок коледж Удупі дозволив дівчатам у хіджабах відвідувати заняття, але вони мали сидіти в окремих класах.
Спільноти меншин висловлюють страх перед посиленням переслідувань при уряді прем'єр-міністра Нарендри Моді.
За даними AFP, Бхаратія Джаната, індуїстська націоналістична партія Моді, яка керує штатом Карнатака, висловила повну підтримку заборони.
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