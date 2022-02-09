Школи Південної Індії закриваються через протести проти заборони хіджабу

14:00 09 лютий Київ, Україна

Влада наказала школам і коледжам на півдні Індії закритися на три дні через зростання протестів проти заборони носіння хіджабу.



Під час однієї з демонстрацій поліціянти застосували сльозогінний газ, щоби розігнати протестувальників на території державної школи. Агентство France-Presse повідомило, що в школах прилеглих міст південноіндійського штату Карнатака було помічено більше, ніж зазвичай поліціянтів.

«Я закликаю всіх учнів, вчителів та керівництво шкіл та коледжів... підтримувати мир та згоду», — заявив головний міністр штату Карнатака Басаварадж Боммай після оголошення про закриття шкіл.

Студентам-мусульманам у штаті Карнатака заборонили носити хіджаб та входити до класу в ньому. За повідомленням служби новин «Аль-Джазіра», з 31 грудня студенти коледжу Удупі, які носять хіджаби, були відзначені як відсутні, незважаючи на їхні спроби відвідувати заняття.



Перші студентські протести розпочалися у коледжі Удупі, середній школі для дівчаток у районі Удупі штату Карнатака. За повідомленням Associated Press, у міру того, як все більше шкіл почали забороняти носіння хіджабу, учні подали петиції до судів штатів, стверджуючи, що їхні релігійні права обмежені. У вівторок Вищий Суд штату Карнатака розпочав розгляд однієї з цих петицій, але відклав розгляд перед ухваленням рішення.

«Те, що ми спостерігаємо, є формою релігійного апартеїду. Декрет є дискримінаційним і непропорційно торкається жінок-мусульманок», - сказав А.Х. Алмас, учень, який вже кілька тижнів бере участь у протестах.

У відповідь на протести мусульман деякі студенти-індуїсти почали носити шалі шафранового кольору, символ індуїстських націоналістичних груп, заявляючи, що протести заважають їхньому навчанню.



У понеділок коледж Удупі дозволив дівчатам у хіджабах відвідувати заняття, але вони мали сидіти в окремих класах.

"Це принизливо", - сказав Алмас - "Як довго ми збираємося миритися з тим, що громадяни можуть піддаватися стигматизації через свою релігію?"

Спільноти меншин висловлюють страх перед посиленням переслідувань при уряді прем'єр-міністра Нарендри Моді.



За даними AFP, Бхаратія Джаната, індуїстська націоналістична партія Моді, яка керує штатом Карнатака, висловила повну підтримку заборони.